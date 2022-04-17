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الأحد، 17-04-2022 02:33 م

تجديد اتفاقية التعاون بين التنمية الاجتماعية ومتحف الأطفال

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الوكيل الإخباري - أعلن متحف الأطفال الأردن عن تجديد اتفاقية التعاون والشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، لاستقبال الأطفال من الجمعيات الخيرية ودُور الرعاية مجاناً في المتحف في عمّان، وفي جولات المتحف المتنقل المقررة لعام 2022 حول محافظات المملكة.

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وقال المتحف في بيان صحفي اليوم الأحد، إن الاتفاقية التي وقعت لأول مرة عام 2008 تهدف إلى تحفيز روح الاستكشاف عند الأطفال من خلال التعلم الممتع باستخدام أكثر من 185 معروضة تعليمية تفاعلية في قاعة المتحف، بالإضافة إلى حضور الأنشطة والفعاليات والبرامج المميزة التي يوفرها متحف الأطفال ومتحفه المتنقل.


وعبرت المدير العام للمتحف سوسن الدلق، عن سعادتها بتجديد الاتفاقية، والتي يسعى المتحف من خلالها لتعميم فائدة التعلم الممتع والتفاعلي لجميع الأطفال من الفئات كافة.


وأتاحت الاتفاقية خلال السنوات الماضية الفرصة لأكثر من 100 ألف طفل من مختلف الجمعيات الخيرية ودُور الأيتام ومراكز ذوي الإعاقات، من الاستفادة من ما يقدمه متحف الأطفال في مجالات التعلم التفاعلي.


ويندرج دعم الزيارات المجانية للأطفال من الجمعيات ودُور رعاية الأيتام تحت مبادرة أطلقها المتحف في عام 2010 بعنوان "متحفنا للكل" يسعى من خلالها إلى جعل التعلم الممتع تجربة شمولية يستطيع أي طفل في الأردن الاستفادة منها دون حواجز أو معوقات.


يذكر ان متحف الأطفال هو مؤسسة تعليمية غير ربحية تأسس عام 2007، وتعتمد منهجيته للأطفال من (1 - 12 سنة) على التعلم من خلال اللعب والتفاعل بشكل حر بعيدا عن التلقين، خلال أكثر من 185 معروضة تعليمية (مجسّمات) يضمها المتحف داخل قاعة معروضاته، وكذلك من خلال البرامج والأنشطة العديدة التي يقدمها المتحف خلال العام، والتي ترتكز في محتواها على مواضيع الفنون البصرية، وSTEAM والطفولة المبكرة، والقراءة.

 




 

 


 

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