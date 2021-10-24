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الأحد، 24-10-2021 12:50 م

تجديد اتفاقية الشراكة بين الملكية الأردنية ومتحف الأطفال

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الوكيل الإخباري- جددت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية ومتحف الأطفال الأردن اتفاقية الشراكة بينهما للسنة الرابعة على التوالي.

وقال المتحف في بيان صحفي اليوم الاحد ان الملكية الأردنية ستقوم بموجب الاتفاقية بدعم المعروضة التفاعلية في منطقة "الجو والطيران" داخل المتحف، والتي تعد من أكثر المناطق شعبيةً لدى زوار المتحف من العائلات والمدارس.

ووقع الاتفاقية عن الملكية الأردنية، نائب رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي المهندس سامر المجالي، وعن متحف الأطفال الأردن المدير العام للمتحف سوسن الدلق.

وتهدف الملكية الأردنية من هذه المبادرة إلى تعريف الأطفال بهوية الناقل الوطني للأردن، ودورها الحيوي في ربط الأردن بالعالم الخارجي، فضلًا عن إتاحة الفرصة أمام الأطفال لتجربة عملية السفر ببساطة والتعرف على طبيعة مهنة قائد الطائرة والمضيف الجوي عن قرب داخل مجسم مصغر لطائرة من طراز A318.

وتهدف جميع جهود المتحف كمؤسسة للتعليم غير الرسمي إلى دعم نمو الأطفال المعرفي والاجتماعي، والعاطفي، والحركي، واللغوي.

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