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الخميس، 04-05-2023 02:17 م

تجديد اتفاقية تصدير النفط العراقي الى الأردن ولمدة عام

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الوكيل الإخباري-استقبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة والوفد المرافق له.

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وتم الاتفاق على تجديد عقد تصدير كمية 10 آلاف برميل باليوم من النفط العراقي الى الاردن اعتبارا من شهر ايار الجاري 2023 ولمدة عام ، وفق بيان صادر عن وزارة النفط العراقية.


وحضر عن الجانب الأردني، الوفد المرافق لوزير الطاقة والثروة المعدنية والسفير الأردني في بغداد.


وحضر اللقاء عن الجانب العراقي وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج ومدير عام شركة تسويق النفط العراقية، ومدير عام الدائرة الاقتصادية، ومدير عام الدائرة القانونية، ومدير مكتب الإعلام والاتصال الحكومي العراقي.


يشار الى ان استيراد النفط من العراق توقف منذ بداية شهر نيسان الماضي عقب انتهاء العمل بمذكرة التفاهم التي تزود الأردن بالنفط الخام.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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