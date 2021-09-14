تجديد وتوسيع اعتماد الفحوصات المخبرية المعتمدة في مختبرات الغذاء والدواء

الوكيل الاخباري- أعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار محمود مهيدات، الثلاثاء، عن تجديد وتوسيع اعتماد الفحوصات المخبرية المعتمدة التي يتم إجراؤها في مختبرات المؤسسة.



وقال في بيان "تم تثبيت وتوسيع الاعتماد للفحوصات المخبرية المعتمدة في قسم مختبر الغذاء وفقًا للمواصفة الدولية 17025:2017؛ ليشمل واحدا وثلاثين فحصًا مخبرياً معتمدًا في عام 2021 شهادة رقم (JAS-Test- 056) بما فيها الفحوصات الكيميائية والفيزيائية والجرثومية ومتبقيات المبيدات الزراعية؛ وذلك بإدراج فحوصات مخبرية جديدة معتمدة".



وأضاف مهيدات أنه "تم كذلك تجديد الاعتماد للفحوصات المخبرية المعتمدة لمدة خمس سنوات إضافية في مجال المستحضرات الدوائية المقدمة لغايات التسجيل في مختبر الرقابة الدوائية- شعبة البحث والتطوير وفقاَ للمواصفة الدولية 17025:2017، وتوسيعه بإدراج فحوصات جديدة معتمدة؛ ليضم خمسة عشر فحصاً مخبرياً لعام 2021 شهادة رقم (JAS Test -77).



وأكد مهيدات أن جهود المؤسسة النوعية مستمرة في بناء نظام جودة مخبري منسجم مع متطلبات ومعايير المواصفة القياسية الدولية أيزو 17025:2017، وبما يكفل ضمان سلامة الغذاء، ومأمونية وفاعلية الدواء من خلال إصدار نتائج موثوقة يعتمد عليها في اتخاذ القرارات والإجراءات.



وأشار إلى السعي المتواصل للتطوير وتوسيع الاعتماد سنوياً، والحصول على الاعتماد الوطني والعالمي من وحدة الاعتماد الوطنية والمنظمة العالمية للاعتماد.

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