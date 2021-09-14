الثلاثاء 14-09-2021
الوكيل الاخباري

الاحتلال يتوغل شرق المغازي وسط قطاع غزة

الاحتلال يحتجز 3 فلسطينيين ويعتدي على آخر شمال سلفيت

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا

إربد .. طعنت زوجها السبعيني إثر خلافات عائلية

وزارة الصحة توضح حول حادثة وفاة الطفلة لين

تجديد وتوسيع اعتماد الفحوصات المخبرية المعتمدة في مختبرات الغذاء والدواء

مواطن : ابني يرغب بالصناعي والمدرسة سجلته علمي

الطب الشرعي يكشف سبب وفاة الطفلة لين

السماح بفتح المقاصف المدرسية

قطر : فتح باب التوظيف للمعلمين الأردنيين - رابط

الثلاثاء، 14-09-2021 09:26 ص

تجديد وتوسيع اعتماد الفحوصات المخبرية المعتمدة في مختبرات الغذاء والدواء

61403c183b6a8


الوكيل الاخباري- أعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار محمود مهيدات، الثلاثاء، عن تجديد وتوسيع اعتماد الفحوصات المخبرية المعتمدة التي يتم إجراؤها في مختبرات المؤسسة.

وقال في بيان "تم تثبيت وتوسيع الاعتماد للفحوصات المخبرية المعتمدة في قسم مختبر الغذاء وفقًا للمواصفة الدولية 17025:2017؛ ليشمل واحدا وثلاثين فحصًا مخبرياً معتمدًا في عام 2021 شهادة رقم (JAS-Test- 056) بما فيها الفحوصات الكيميائية والفيزيائية والجرثومية ومتبقيات المبيدات الزراعية؛ وذلك بإدراج فحوصات مخبرية جديدة معتمدة".

وأضاف مهيدات أنه "تم كذلك تجديد الاعتماد للفحوصات المخبرية المعتمدة لمدة خمس سنوات إضافية في مجال المستحضرات الدوائية المقدمة لغايات التسجيل في مختبر الرقابة الدوائية- شعبة البحث والتطوير وفقاَ للمواصفة الدولية 17025:2017، وتوسيعه بإدراج فحوصات جديدة معتمدة؛ ليضم خمسة عشر فحصاً مخبرياً لعام 2021 شهادة رقم (JAS Test -77).

وأكد مهيدات أن جهود المؤسسة النوعية مستمرة في بناء نظام جودة مخبري منسجم مع متطلبات ومعايير المواصفة القياسية الدولية أيزو 17025:2017، وبما يكفل ضمان سلامة الغذاء، ومأمونية وفاعلية الدواء من خلال إصدار نتائج موثوقة يعتمد عليها في اتخاذ القرارات والإجراءات.

وأشار إلى السعي المتواصل للتطوير وتوسيع الاعتماد سنوياً، والحصول على الاعتماد الوطني والعالمي من وحدة الاعتماد الوطنية والمنظمة العالمية للاعتماد.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كهرباء 3

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا

وزارة الصحة 2

وزارة الصحة توضح حول حادثة وفاة الطفلة لين

czo5MToiaHR0cHM6Ly93d3cuc2FyYXlhbmV3cy5jb20vaW1hZ2UucGhwP3Rva2VuPTViNDM5MTc3MGMxOWY2MDM3YTI1NzRkNmQyZmU1MTRiJmFtcDtzaXplPW1lZGl1bSI7

الطب الشرعي يكشف سبب وفاة الطفلة لين

9202027111927515088247 (1)

السماح بفتح المقاصف المدرسية

920211394556405803455

الدوريات الخارجية : كارثة كادت تحدث على طريق المطار

920211315334659885552

تقرير طبي اليوم بحادثة وفاة طفلة كانت تتلقى العلاج في البشير

أخبار متعلقة
920211210239526973170

المياه لـ الوكيل: نتائج تحليل المياه الحمراء في البحر الميت لم تصدر بعد

6134649426cc8

تفعيل خدمة جديدة في مستشفى جرش الحكومي