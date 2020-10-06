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الثلاثاء، 06-10-2020 07:59 ص

مستشفى الطوارئ يستقبل المصابين الخميس

تجهيزات لاستقبال مصابي كورونا في طوارئ البشير

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طوارئ مستشفى البشير


الوكيل الإخباري - أكد مدير مُستشفيات البشير، الدكتور محمود زريقات ، أن هنالك "بروتوكولا" طبيّا خاصا لمصابي فيروس كورونا ، سيتم اتباعه في مستشفى الطوارئ الجديد بالبشير ، لاستقبال المُصابين. 

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ولفت زريقات ، إلى وجود خطّة علاجية ابتداء من التقييم الاولي للمريض.

 

" نعتمد على الفحوصات المخبريّـة والشعاعية، ومواصفات المكان المخصّص لكل مريض والكوادر الطبيّة والتمريضية التي تتعامل مع المريض ومسار المرضى ومسار مقدمي الخدمة ، بأعلى المستويات "، وفــق زريقات .

 

وكان زريقات ، أشار في وقت سابق ، أنّه تمّ تجهيز قسم الإسعاف والطوارئ الجديد في المستشفى لاستقبال مصابي فيروس كورونا، نتيجة لارتفاع الإصابات بالفيروس في المملكة .

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