تجهيزات لاستقبال مصابي كورونا في طوارئ البشير

الوكيل الإخباري - أكد مدير مُستشفيات البشير، الدكتور محمود زريقات ، أن هنالك "بروتوكولا" طبيّا خاصا لمصابي فيروس كورونا ، سيتم اتباعه في مستشفى الطوارئ الجديد بالبشير ، لاستقبال المُصابين.
ولفت زريقات ، إلى وجود خطّة علاجية ابتداء من التقييم الاولي للمريض.
" نعتمد على الفحوصات المخبريّـة والشعاعية، ومواصفات المكان المخصّص لكل مريض والكوادر الطبيّة والتمريضية التي تتعامل مع المريض ومسار المرضى ومسار مقدمي الخدمة ، بأعلى المستويات "، وفــق زريقات .
وكان زريقات ، أشار في وقت سابق ، أنّه تمّ تجهيز قسم الإسعاف والطوارئ الجديد في المستشفى لاستقبال مصابي فيروس كورونا، نتيجة لارتفاع الإصابات بالفيروس في المملكة . اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
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