تجهيز 11 مركز امتحان لتكميلية التوجيهي في قصبة المفرق

الوكيل الاخباري- أنهت مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق، جميع الاستعدادات لإجراء امتحان الدورة الشتوية التكميلية لشهادة الثانوية العامة (التوجيهي) التي ستبدأ في 27 الشهر الحالي.

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وقال مدير التربية الدكتور أسامة شديفات لـ(بترا)، اليوم الثلاثاء، إن المديرية انتهت من تجهيز 25 قاعة ضمن 11 مركز امتحان موزعة في مختلف أنحاء اللواء، مشيرا إلى تنفيذ زيارات ميدانية تفقدية لتلك المراكز التي زودت بوسائل التدفئة المناسبة وجميع المستلزمات الأخرى؛ لتوفير أجواء مناسبة تمكن الطلبة من التقدم للدورة الامتحانية بكل راحة وآمان.



وبين شديفات أنه سيتقدم لهذه الدورة التكميلية الشتوية 2665 طالبا وطالبة بما فيهم الطلبة السوريين.