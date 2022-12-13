الثلاثاء 13-12-2022
الوكيل الاخباري

الملكة رانيا تشارك أهالي الفحيص بإضاءة شجرة عيد الميلاد

رد حكومي على مقترحات النواب بملف النقل الاربعاء

وفاة شاب بحادث تدهور دراجة في عمان - صورة

رئيس غرفة تجارة العقبة: النقل ركيزة أساسية لدوران القطاعات الاقتصادية

توضيح من مركز الحسين للسرطان حول والد نعيمة سيف

الأردن يستضيف ورشتي عمل لتأهيل أنظمة الزيتون والمراعي

خبير عسكري أمريكي يرى نهاية زيلينسكي الفرار إلى بولندا

الهواري يعين المعايطة مديرا لمستشفى غور الصافي والشلبي لمستشفى الملكة رانيا

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس

حوارية في الجامعة الهاشمية حول رؤية التحديث الاقتصادي

الثلاثاء، 13-12-2022 07:27 م

تجهيز 11 مركز امتحان لتكميلية التوجيهي في قصبة المفرق

6bbe7cb5-74c3-44e2-b029-b904b05fdb16


الوكيل الاخباري- أنهت مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق، جميع الاستعدادات لإجراء امتحان الدورة الشتوية التكميلية لشهادة الثانوية العامة (التوجيهي) التي ستبدأ في 27 الشهر الحالي.

اضافة اعلان


وقال مدير التربية الدكتور أسامة شديفات لـ(بترا)، اليوم الثلاثاء، إن المديرية انتهت من تجهيز 25 قاعة ضمن 11 مركز امتحان موزعة في مختلف أنحاء اللواء، مشيرا إلى تنفيذ زيارات ميدانية تفقدية لتلك المراكز التي زودت بوسائل التدفئة المناسبة وجميع المستلزمات الأخرى؛ لتوفير أجواء مناسبة تمكن الطلبة من التقدم للدورة الامتحانية بكل راحة وآمان.


وبين شديفات أنه سيتقدم لهذه الدورة التكميلية الشتوية 2665 طالبا وطالبة بما فيهم الطلبة السوريين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
fffff

الملكة رانيا تشارك أهالي الفحيص بإضاءة شجرة عيد الميلاد

مبنى رئاسة الوزراء

رد حكومي على مقترحات النواب بملف النقل الاربعاء

الدفاع المدني 2

وفاة شاب بحادث تدهور دراجة في عمان - صورة

ffff

رئيس غرفة تجارة العقبة: النقل ركيزة أساسية لدوران القطاعات الاقتصادية

b969eeee-2681-46e1-b6db-329af9d2f2ca

توضيح من مركز الحسين للسرطان حول والد نعيمة سيف

ffff

الأردن يستضيف ورشتي عمل لتأهيل أنظمة الزيتون والمراعي

أخبار متعلقة
وزارة التربية والتعليم

دورة تدريبية في تربية بصيرا حول حماية الأطفال من العنف

وزارة التربية والتعليم

التربية : نستقبل الطلبة الذين يرغبون بالانتقال من مدارس خاصة الى حكومية

التربية

تربية عجلون تؤكد جاهزيتها لعقد الدورة التكميلية للتوجيهي

وزارة التربية والتعليم

أمين عام وزارة التربية تتفقد مدارس في لواءي الطيبة والوسطية

وزارة التربية والتعليم

محافظة يجري تشكيلات ادارية في وزارة التربية - اسماء

w

وزير التربية: إدراج مدرسة الكرك على قائمة التراث الإسلامي العالمي ليس محض صدفة