تحديث النظام الالكتروني الخاص بالفحص المخبري للغذاء

الوكيل الإخباري - حدثت المؤسسة العامة للغذاء والدواء النظام الالكتروني الخاص بالفحص المخبري للغذاء، للارتقاء بكفاءة وجودة الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة.

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وأوضح مدير عام المؤسسة الدكتور نزار محمود مهيدات في بيان أصدرته المؤسسة اليوم الثلاثاء، وصل "الوكيل الإخباري " نسخة منه ، ان التحديثات الجديدة تتيح جملة من الخدمات اهمها امكانية اشعار متلقي الخدمة في حال جاهزية تقرير الفحص المخبري للاستلام وامكانية الدفع الالكتروني للرسوم المستحقة للفحوصات المخبرية من خلال ارسال رسالة نصية تتضمن قيمة الرسوم ورقم الدفع الالكتروني، ما يسهم في تبسيط وتسريع الاجراءات وتوفير الوقت والجهد.



وأشار مهيدات انه سيتم اعتماد هذا النظام الذي تم تطويره من قبل المختصين في مديرية المختبرات ووحدة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة اعتبارا من الأول من شهر نيسان المقبل.

ودعت المؤسسة مراجعي مديرية المختبرات الى تقديم طلب تسجيل مستخدم للنظام وبالسرعة الممكنة، وإنشاء حساب الكتروني عليه من خلال الرابط: http://jfda.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=395

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