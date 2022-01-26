تحديث خريطة امتحان مزاولة مهنة التمريض والقبالة

الوكيل الإخباري - حدث المجلس التمريضي الأردني خريطة امتحان مزاولة مهنة التمريض القانوني والقبالة القانونية، استنادا إلى المادة 4/هـ/1 من تعليمات عقد امتحان مزاولة مهنة التمريض القانوني والقبالة القانونية رقم 1 لسنة 2019، والمتضمنة مهام اللجنة العلمية لامتحان مزاولة مهنة التمريض والقبالة.

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وقال المجلس في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن على الطلبة المتوقع تخرجهم الاطلاع على خريطة الامتحان الجديدة والتعرف على طبيعة الامتحان والتركيز على المحاور والكفايات التي تعد الاساس لوضع اسئلة الامتحان، داعيا اساتذة التمريض في الجامعات الأردنية إلى تحديث خططهم ومساقاتهم لتتناسب والخريطة الجديدة، والتي وضعت لتواكب المتغيرات والنهج العالمي للامتحانات العالمية مثل امتحان البورد الأميركي في التمريض.



ونشر المجلس التمريضي آخر التحديثات على الروابط لخريطة امتحان مزاولة مهنة التمريض القانوني لعام 2022:

http://www.jnc.gov.jo/Documents/nurseblueprint2022.pdf.

وكذلك خريطة امتحان مزاولة مهنة القبالة القانونية لعام 2022:

http://www.jnc.gov.jo/Documents/midwifblueprint2022.pdf