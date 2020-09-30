تحديث قائمة الدول التي يستقبل منها طيرانا منتظما

الوكيل الإخباري - حدثّت الحكومة، الثلاثاء، تصنيف الدول التي سيستقبل منها الأردن مسافرين تبعا لوضعها الوبائي، بعد إعلان استئناف الرحلات الجوية المنتظمة في 8 أيلول/سبتمبر الحالي.

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وصنف الأردن الدول إلى خضراء، صفراء، وحمراء؛ تبعا للخطورة الوبائية داخلها، إذ إن الدول الخضراء الأقل خطرا، أما الحمراء فهي الأشد خطورة.



والدول الخضراء، وفق تحديث تاريخه 29 أيلول/ سبتمبر الحالي، هي: "الجزائر، النمسا، كندا، قبرص، الدنمارك، ألمانيا، اليونان، هونغ كونغ، هنجاريا، إيطاليا، لتوانيا، ماليزيا، بولندا، تايلاند، تونس وتركيا".



أما الدول الصفراء: مالطا، المغرب، هولندا، السعودية، سويسرا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، مصر، السودان، سوريا واليمن.



وحسب التعديلات، سيتم عزل القادمين منزليا للدول الخضراء والصفراء 7 أيام.

الدول الحمراء؛ هي: البحرين، التشيك، بلجيكا، فرنسا، العراق، الكويت، لبنان، ليبيا، عُمان، قطر، رومانيا، روسيا، اسبانيا، أوكرانيا، والولايات المتحدة الأميركية.

وحسب التعديلات أيضا، سيتم عزل القادمين منزليا من الدول الحمراء لمدة 14 يوما، حيث سيتم فحص القادمين في اليومين السابع والرابع عشر.

تحديث القائمة الجديدة لتصنيف الدول تستمر حتى 15 تشرين أول/ أكتوبر المقبل.

وزير النقل خالد سيف في تصريح صحفي سابق، إن المسافرين القادمين إلى الأردن يتوجب عليهم زيارة منصة Visit Jordan الخاصة بالقادمين، وتعبئة النموذج المتوفر على المنصة.



وشدد سيف على أن يحصل المسافر على (QR code) بعد استكمال تعبئة النموذج على المنصة، إذ لا يسمح لأي مسافر بالصعود على الطائرة في حالة عدم حصوله على (QR code)، وفي هذه الحالة يتحمل المسافر التبعات القانونية.



وأكد على ضرورة التزام المسافرين بالشروط والمعايير التي وضعتها الحكومة بما فيها إحضار فحص (PCR) نتيجته فيها سلبية قبل السفر إلى المملكة بخمسة أيام بعد أن كانت الشروط السابقة إحضار الفحص قبل 72 ساعة، وذلك تسهيلا على القادمين إلى الأردن بعد ورود ملاحظات عن تعذر الحصول على نتيجة الفحص قبل ثلاثة أيام من السفر، مع الالتزام بإجراء فحص آخر عند وصولهم للمملكة في المطار وانتظار النتيجة.



الحكومة، استأنفت الرحلات الجوية المنتظمة في المطارات ابتداء من 8 أيلول/ سبتمبر الحالي، بعد تعليق جميع الرحلات الجوية التجارية المنتظمة من وإلى الأردن منذ 17 من آذار/ مارس الماضي.

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