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الأربعاء، 30-09-2020 08:17 م

تحديث قائمة الدول والوجهات التي تسيّر رحلات جوية للاردن - اسماء

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، تحديث قائمة الدول والوجهات التي يستقبل منها الأردن مسافرين وفقاً لمستجدات الحالة الوبائية فيها، وذلك بعد استئناف الرحلات الجوية المنتظمة من وإلى المملكة.
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وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن القائمة المُحدثة التي وضعت بالتنسيق مع وزارة الصحة شملت تصنيفات الدول والوجهات (حمراء، صفراء، خضراء)، التي سيتم اعتمادها من اليوم الأربعاء الموافق 2020/9/30 ولمدة أسبوعين من تاريخه وعلى النحو الآتي:الدول والوجهات الحمراء: البحرين، بلجيكا، التشيك، فرنسا، العراق، فلسطين ، الكويت، لبنان، ليبيا، هولندا، عُمان، قطر، رومانيا، روسيا، إسبانيا، المملكة المتحدة، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأميركية.
الدول والوجهات الصفراء: النمسا، الدنمارك، هنغاريا، مالطا، المغرب، السعودية، تونس، الإمارات العربية المتحدة، مصر، السودان، سوريا.
الدول والوجهات الخضراء: الجزائر، كندا، قبرص، ألمانيا، اليونان، هونج كونج، إيطاليا، ليتوانيا، ماليزيا، بولندا، سويسرا، تايلاند، تركيا، اليمن.

وأشارت الوزارة إلى أنه ونظراً للمراجعات المستمرة من قبل الجهات المختصة لتطوّرات الوضع الوبائي والإجراءات المتعلقة وبناءً على توصيات اللجان المختصة في وزارة الصحة، تم تمديد الحجر المنزلي للقادمين من الدول والوجهات الحمراء لتصبح 14 يوما بدلاً من سبعة أيام، إضافة إلى إجراء الفحوصات للقادمين منها في اليومين السابع والرابع عشر وذلك خلافاً للإجراءات المتخذة سابقاً.

ولفتت الوزارة إلى أن مدة الحجر للقادمين من الدول والوجهات المصنفة خضراء وصفراء ستكون منزلياً لمدة سبعة أيام، على أن تبقى جميع الإجراءات المتعلقة بالمسافرين القادمين إلى أراضي المملكة كما هي من حيث الحصول على (QR code) بعد استكمال تعبئة النموذج على منصة Visit Jordan الخاصة بالقادمين، وإحضار فحص (PCR) للمسافرين نتيجته سلبية قبل السفر إلى المملكة بخمسة أيام، مع الالتزام بإجراء فحص آخر عند وصولهم للمملكة في المطار وانتظار النتيجة.

يشار إلى أن الحكومة أعلنت إعادة استئناف الرحلات الجوية المنتظمة في المطارات ابتداء من الثامن من الشهر الحالي، بعد تعليق جميع الرحلات الجوية التجارية المنتظمة من وإلى المملكة منذ 17 من آذار الماضي.

يذكر أن مطار الملكة علياء الدولي استقبل منذ إعادة تسيير الرحلات الجوية المنتظمة 10923 مسافراً، وبلغ عدد الرحلات القادمة إليه 183 رحلة من وجهات مختلفة.

كما استقبل مطار الملك حسين الدولي في العقبة منذ إعادة تسيير الرحلات الجوية المنتظمة فيه منذ 23 من الشهر الحالي 368 مسافراً، وبلغ عدد الرحلات القادمة إليه 7 رحلات.

 




 

 


 

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