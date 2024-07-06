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السبت، 06-07-2024 03:19 م

تحديث مراكز صحية وأبنية في الطفيلة بتكلفة 3 ملايين دينار

وزارة الصحة


الوكيل الاخباري- استكملت مديرية الشؤون الصحية في محافظة الطفيلة، تحديث 4 مشروعات شملت توسعة مبان وصيانة وتوريد أجهزة ومعدات طبية للمراكز الصحية، فيما 3 مشروعات أخرى قيد التسليم قريبا، بتكلفة بلغت 3 ملايين دينار، كمنحة من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي.

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وقالت مديرة الشؤون الصحية في الطفيلة الدكتورة منى العمايرة، إن هذه المشروعات، تأتي ضمن استراتيجية وزارة الصحة و خططها لتعزيز قدرة المراكز الصحية ورفع كفاءتها لتقديم خدمات صحية مميزة للمراجعين.

 

 

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