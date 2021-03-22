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تحديد آلية احتساب علامات طلبة النظام البريطاني

الإثنين، 22-03-2021 11:18 ص

تحديد آلية احتساب علامات طلبة النظام البريطاني

التربية
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قالت وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات بيرسون إديكسيل لطلبة النظام البريطاني إن العودة إلى قرار اعتماد الامتحانات جاء من البورد نفسه، للصفوف العاشر والحادي عشر.

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وأضافت الوزارة في بيان نشر على صفحتها على " فيسبوك " ، وفق رصد " الوكيل الإخباري" ، أنه سيتم الإبقاء على اعتماد العلامات التقديرية للصف الثاني عشر " التوجيهي"، وذلك باعتماد طريقة موحّدة بين المدارس وعن طريق امتحان من بيرسون إديكسل يصحح من قبلهم ثم يعاد للمدرسة حيث يقوم المعلمون بتثبيت علامات الطلبة أو تعديلها بناءً على مؤشرات ودلائل مثبتة.


وأكدت الوزارة على وجود تنسيق بين التربية ووزارة الصحة ولجنة الأوبئة، من خلال البروتوكول الصحي الواجب مراعاته في الامتحانات الوجاهيَّة من حيث التباعد الاجتماعي،ومسافة الأمان،وارتداء الكمامة، والتعقيم، وأعداد الطلبة في القاعات. 

 



 




 

 


 

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