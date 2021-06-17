الخميس 17-06-2021
الوكيل الاخباري

تحديد آلية العودة إلى الجامعات

الاحتلال يعتقل حارسا في 'الأقصى'

وزارة الاقتصاد الرقمي تبدأ بتطبيق نظام الشراء الإلكتروني

محافظ إربد لـ الوكيل : الملك أوعز بالوقوف على مطالب الأهالي

لجان وأعضاء لجنة تحديث المنظومة السياسية 'أسماء'

انقلاب صهريج في الزرقاء

شاهد.. لحظة إغماء طليقة محمد عساف على الهواء مباشرة

وزير الصناعة: المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية يكفي شهرين

شؤون المرأة لـ الوكيل: مفهوم الضرب لتأديب الأبناء يعزز العنف في المملكة

طهبوب لـ الوكيل: ثقة الشعب هو التحدي الأكبر الذي يواجه لجنة تحديث المنظومة السياسية

الخميس، 17-06-2021 02:41 م

تحديد آلية العودة إلى الجامعات

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي


الوكيل الإخباري - قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها ظهر اليوم الخميس الموافق ، برئاسة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبوقديس تطبيق الأسس الآتية فيما يتعلق بآلية التدريس في الجامعات والكليات الجامعية للفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2020 / 2021 ، وفق ما وصل " الوكيل الإخباري" .

اضافة اعلان

 

جاء ذلك بعد الإطلاع على ردود الجامعات المتعلقة بهذا الخصوص:


أولاً: طلبة البكالوريوس والدبلوم المتوسط:
1- يتم تدريس جميع المساقات النظرية في كافة الكليات إلكترونياً (عن بعد). 
2- يتم تدريس المساقات التـي تحتاج إلى مختبرات أو مشاغل أو تطبيقات عمليه أو بدنية ولا يمكن تعليمها إلكترونيا (عن بعد) في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية مع مراعاة شروط الصحة والسلامة العامة. 


3- يتم تدريس طلبة المرحلة السريرية في كليات الطب البشري (للسنوات الرابعة والخامسة والسادسة) وطلبة كليات طب الأسنان (للسنتين الرابعة والخامسة) وطلبة تخصص دكتور الصيدلة (السنة السادسة)، وطلبة تخصص التمريض (السنتين الثالثة والرابعة)في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية مع مراعاة شروط الصحة والسلامة العامة.


4- يعقد الامتحان الشامل لطلبة مرحلة الدبلوم المتوسط في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية وبتباعد زمني كافٍ لضمان عدم دخول الطلبة بأعداد كبيرة للحرم الجامعي ومراعاة شروط الصحة والسلامة العامة.


ثانياً: طلبة الدراسات العليا:
1- يتم تدريس جميع مساقات الدراسات العليا (دبلوم عالي/ماجستير/دكتوراه) في الحرم الجامعي، أما الطلبة الوافدون الموجودون خارج المملكة فيكون تدريسهم متزامناً مع المحاضرات التي تدرس داخل الحرم الجامعي، وذلك باستخدام إحدى تقنيات الاتصال المرئي.


2- يتم إجراء مناقشات رسائل الدراسات العليا في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية أو إلكترونياً (عن بعد) وحسب ما تقرره كل جامعة.


3- تعقد امتحانات الشامل وامتحانات الكفاءة الجامعية (إن وجدت)  للطلبة في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية وبتباعد زمني كافٍ لضمان عدم دخول الطلبة بأعداد كبيرة للحرم الجامعي ومراعاة شروط الصحة والسلامة العامة.

ثالثاً: الطلبة الوافدون الموجودون خارج المملكة:
1) يترك للجامعة خيار تدريس هؤلاء الطلبة إلكترونياً (عن بعد) في المساقات التي نص هذا القرار على تدريسها داخل الحرم الجامعي باستثناء طلبة الطب البشري للمراحل السريرية (السنوات الرابعة والخامسة والسادسة) وطلبة طب الأسنان (السنتين الرابعة والخامسة) وطلبة تخصص دكتور الصيدلة (السنة السادسة)، وطلبة تخصص التمريض (السنتين الثالثة والرابعة).


رابعاً: أحكام عامة: 
1) سينظر المجلس لاحقاً في آلية عقد الامتحانات وتطبيق مبدأ ناجح/ راسب.
2) الالتزام بكافة الإجراءات المنصوص عليها في دليل العودة للجامعات والكليات للطلبة الذين يعودون للحرم الجامعي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
اح

الاحتلال يعتقل حارسا في 'الأقصى'

8a7bce9c-9683-4f9a-a7a0-ca9970f97ef1

الزراعة ترعى مشروع تعزيز قدرة قطاع الغابات للسيطرة على الحرائق وإدارتها

الاقتصاد

وزارة الاقتصاد الرقمي تبدأ بتطبيق نظام الشراء الإلكتروني

3666

محافظ إربد لـ الوكيل : الملك أوعز بالوقوف على مطالب الأهالي

60c22346b6ffa

لجان وأعضاء لجنة تحديث المنظومة السياسية 'أسماء'

مها العلي

وزير الصناعة: المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية يكفي شهرين

أخبار متعلقة
12202030111223746340426

التعليم العالي يوافق على استحداث تخصصات في الجامعات

ابو قديس

إقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي تشعل تويتر

www

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بمناسبة عيد استقلال المملكة

توثيق

التوثيق الملكي يعرض جريدة صادرة بمناسبة عيد الاستقلال

عيد الاستقلال

الحكومة تنشر شعار الاحتفال باستقلال المملكة الأردنية الهاشمية الـ 75

9202014105543282280294

تنظيم الاتصالات: خدمات الانترنت عادت لوضعها الطبيعي