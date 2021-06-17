تحديد آلية العودة إلى الجامعات

الوكيل الإخباري - قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها ظهر اليوم الخميس الموافق ، برئاسة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبوقديس تطبيق الأسس الآتية فيما يتعلق بآلية التدريس في الجامعات والكليات الجامعية للفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2020 / 2021 ، وفق ما وصل " الوكيل الإخباري" .

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جاء ذلك بعد الإطلاع على ردود الجامعات المتعلقة بهذا الخصوص:



أولاً: طلبة البكالوريوس والدبلوم المتوسط:

1- يتم تدريس جميع المساقات النظرية في كافة الكليات إلكترونياً (عن بعد).

2- يتم تدريس المساقات التـي تحتاج إلى مختبرات أو مشاغل أو تطبيقات عمليه أو بدنية ولا يمكن تعليمها إلكترونيا (عن بعد) في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية مع مراعاة شروط الصحة والسلامة العامة.



3- يتم تدريس طلبة المرحلة السريرية في كليات الطب البشري (للسنوات الرابعة والخامسة والسادسة) وطلبة كليات طب الأسنان (للسنتين الرابعة والخامسة) وطلبة تخصص دكتور الصيدلة (السنة السادسة)، وطلبة تخصص التمريض (السنتين الثالثة والرابعة)في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية مع مراعاة شروط الصحة والسلامة العامة.



4- يعقد الامتحان الشامل لطلبة مرحلة الدبلوم المتوسط في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية وبتباعد زمني كافٍ لضمان عدم دخول الطلبة بأعداد كبيرة للحرم الجامعي ومراعاة شروط الصحة والسلامة العامة.



ثانياً: طلبة الدراسات العليا:

1- يتم تدريس جميع مساقات الدراسات العليا (دبلوم عالي/ماجستير/دكتوراه) في الحرم الجامعي، أما الطلبة الوافدون الموجودون خارج المملكة فيكون تدريسهم متزامناً مع المحاضرات التي تدرس داخل الحرم الجامعي، وذلك باستخدام إحدى تقنيات الاتصال المرئي.



2- يتم إجراء مناقشات رسائل الدراسات العليا في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية أو إلكترونياً (عن بعد) وحسب ما تقرره كل جامعة.



3- تعقد امتحانات الشامل وامتحانات الكفاءة الجامعية (إن وجدت) للطلبة في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية وبتباعد زمني كافٍ لضمان عدم دخول الطلبة بأعداد كبيرة للحرم الجامعي ومراعاة شروط الصحة والسلامة العامة.



ثالثاً: الطلبة الوافدون الموجودون خارج المملكة:

1) يترك للجامعة خيار تدريس هؤلاء الطلبة إلكترونياً (عن بعد) في المساقات التي نص هذا القرار على تدريسها داخل الحرم الجامعي باستثناء طلبة الطب البشري للمراحل السريرية (السنوات الرابعة والخامسة والسادسة) وطلبة طب الأسنان (السنتين الرابعة والخامسة) وطلبة تخصص دكتور الصيدلة (السنة السادسة)، وطلبة تخصص التمريض (السنتين الثالثة والرابعة).



رابعاً: أحكام عامة:

1) سينظر المجلس لاحقاً في آلية عقد الامتحانات وتطبيق مبدأ ناجح/ راسب.

2) الالتزام بكافة الإجراءات المنصوص عليها في دليل العودة للجامعات والكليات للطلبة الذين يعودون للحرم الجامعي.