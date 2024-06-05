تحديد أماكن ذبح الأضاحي في مناطق لواء الوسطية

الوكيل الإخباري - حددت بلدية الوسطية عددا من المواقع في مناطق اللواء لذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك.

اضافة اعلان



وقالت بلدية الوسطية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن البلدية حددت مواقع ذبح الأضاحي في المنطقة المحاذية لمعصرة حطين من الجهة الشرقية شريطة موافقة صاحب الأرض، والمنطقة الواقعة غرب محطة رداد للمحروقات من الطريق المؤدية لبلدة كفرحتا وليس على شارع الستين ومنطقة معصرة كفر أسد والمزارع الموجودة في زحر الغربية ومنطقة إشارة كفرعان (الأرض المحاذية لمصنع كفرعان).



وبينت البلدية، أنه جرى تحديد هذه المواقع لتلافي حدوث ازدحامات مرورية وتعريض حياة المشاة والسائقين للخطر؛ ولضمان انسيابية تدفق حركة السير.



وأكدت البلدية ضرورة المحافظة على النظافة العامة في الموقع وعدم الذبح على الشوارع، مشترطةً وجود خزانات مياه في المواقع المذكورة وأن يكون مكان الذبح بعيداً عن الحظائر .



ولفتت البلدية إلى أنها وضعت برنامجا للمناوبات خلال عطلة العيد لتنفيذ جولات رقابية ميدانية مكثفة على مراكز بيع الأضاحي للتأكد من التزام أصحابها في الحفاظ على النظافة والبيئة والسلامة العامة.



ودعت البلدية المواطنين الى الالتزام التام بعدم بيع الأضاحي خارج هذه المناطق.