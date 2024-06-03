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الإثنين، 03-06-2024 08:43 م

تحديد أماكن ذبح الأضاحي في مناطق لواء بني عبيد

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الوكيل الإخباري - حددت بلدية بني عبيد عددا من المواقع في مناطق اللواء لذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك.

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وقال رئيس بلدية بني عبيد المهندس جمال أبو عبيد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، إن البلدية حددت مواقع ذبح الأضاحي في مدينة الشاحنات، ومقابل مبنى نادي منطقة النعيمة الرياضي، وبالقرب من دوار الثقافة شريطة الابتعاد عن الشارع الرئيسي بـ 15 مترا.


وبين أن البلدية حددت هذه المواقع لتلافي حدوث ازدحامات مرورية وتعريض حياة المشاة والسائقين للخطر؛ ولضمان انسيابية تدفق حركة السير، لافتا إلى أن البلدية وضعت برنامج مناوبات خلال عطلة العيد لتنفيذ جولات رقابية ميدانية مكثفة على مراكز بيع الأضاحي للتأكد من التزام أصحابها في الحفاظ على النظافة والبيئة والسلامة العامة.

 




 

 


 

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