تحديد دوام مسلخ الأمانة خلال العيد

الوكيل الإخباري - حددت أمانة عمان دوام دائرة المسالخ خلال عطلة عيد الأضحى المبارك من فجر أول أيام العيد وحتى غروب اليوم الرابع مع استئناف الأعمال الاعتيادية بمعاينة اللحوم الطازجة والمبردة والفاكيوم والأسماك وإقرار صلاحيتها للاستهلاك البشري طيلة أيام العيد.

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وقالت أمانة عمان، في بيان، إن دائرة المسالخ ستقوم باستقبال أضاحي المواطنين والجمعيات المختلفة خلال أيام العيد وعلى مدار الساعة مع استمرار عمل سوق اللحوم المركزي لتزويد السوق المحلية بالاحتياجات المطلوبة.



وأوضحت أنها ستعمل من خلال نقابة الأطباء البيطرين بتأمين أطباء لفحص أضاحي المواطنين بتوزيعهم على مواقع حظائر بيع وذبح الأضاحي المعتمدة التي حددتها وأعلنت عنها.



وأضافت أن عطلة عيد الأضحى المبارك لسوق الجملة المركزي للخضار والفواكه ستقتصر على اليوم الأول والثاني من أيام العيد.



وبينت أنه سيتم استقبال المنتجات البستانية اعتبارا من مساء ثاني أيام العيد على أن يستأنف السوق أعماله الاعتيادية صباح اليوم الثالث.



وأكدت جاهزية الحدائق العامة في مدينة عمان وعددها 144 حديقة لاستقبال الزوار طيلة عطلة عيد الأضحى المبارك، من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية العاشرة مساءً، فيما تستقبل حدائق الطيور الزوار من الساسة مساءً، لافتاً إلى جاهزية المتنزهات الـ 11 داخل حدود الأمانة خلال عطلة العيد.