تحديد دوام موظفي البلديات في رمضان

الوكيل الإخباري - حدد نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان دوام موظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة خلال شهر رمضان المبارك.

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ووفق التعميم الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، فقد حدد كريشان الدوام للموظفين الذين يعملون 36 ساعة أسبوعيا بما في ذلك يوم السبت من الساعة 9 صباحا إلى 2 بعد الظهر.

كما حدد الدوام للموظفين الذين يعملون 42 ساعة أسبوعيا بما في ذلك يوم السبت من الساعة 9 إلى الساعة 3 بعد الظهر.

واستثنى التعميم عمال النظافة أو أي أقسام أخرى يقتضي طبيعة عملها غير ذلك، على أن يتم ترتيب عملهم بما يتلاءم مع المصلحة العامة.