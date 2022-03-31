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الخميس، 31-03-2022 03:23 م

تحديد دوام موظفي البلديات في رمضان

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الوكيل الإخباري - حدد نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان دوام موظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة خلال شهر رمضان المبارك.

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ووفق التعميم الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، فقد حدد كريشان الدوام للموظفين الذين يعملون 36 ساعة أسبوعيا بما في ذلك يوم السبت من الساعة 9 صباحا إلى 2 بعد الظهر.

 

كما حدد الدوام للموظفين الذين يعملون 42 ساعة أسبوعيا بما في ذلك يوم السبت من الساعة 9 إلى الساعة 3 بعد الظهر.

 

واستثنى التعميم عمال النظافة أو أي أقسام أخرى يقتضي طبيعة عملها غير ذلك، على أن يتم ترتيب عملهم بما يتلاءم مع المصلحة العامة.

 

 




 

 


 

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