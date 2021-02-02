تحديد سعر فحص الأجسام المضادة

الوكيل الإخباري - قرر وزير الصحة، الدكتور نذير عبيدات اليوم اعادة النظر بشكل دوري في تسعيرة فحص الاجسام المضادة ومولدات الضد السريع اعتبارا من يوم الثلاثاء تاريخ 2/2/2021.

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وجاءت التعديلات ، وفق ما وصل "الوكيل الإخباري"، بناء على توصية لجنة المختبرات الطبية الخاصة المشكلة بقرار من وزير الصحة للنظر بشكل دوري في اسعار الفحوصات المخبرية وبشكل دوري، حيث جاءت اسعار الفحوصات كالتالي:



1- فحص الاجسام المضادة IGG/ IGM، قيمة الفحص 10 دنانير لكل فحص بدلا من التسعيرة القديمة التي كانت 15 دينارا.

2- فحص مولدات الضد السريع 7 دنانير بعد ان كانت 10 دنانير.



