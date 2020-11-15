تحديد مواعيد جلسات المحاكم الشرعية للقضايا المؤجلة بموجب أمر الدفاع

الوكيل الإخباري- قرر المجلس القضائي الشرعي اليوم الأحد، تحديد مواعيد جلسات الدعاوى التي كان مقررا النظر فيها في المحاكم الشرعية يومي الأربعاء والخميس الموافق 11-12 الشهر الجاري، والقضايا المقرر النظر فيها خلال الفترة من يوم الأحد 15 تشرين الثاني إلى يوم الثلاثاء24 الشهر الجاري.

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جاء ذلك إنفاذا لأحكام أمر الدفاع رقم (21) لسنة 2020 المتضمن وقف العمل بالمحاكم الشرعية وتأجيل جلسات الدعاوى فيها إعتبارا من صباح اليوم الاحد ولغاية مساء يوم الثلاثاء الموافق 24/11/2020.



كما قرر سماحة قاضي القضاة نشر مواعيد الجلسات على الموقع الالكتروني لدائرة قاضي القضاة بتاريخ 15/11/2020 حيث نص امر الدفاع المذكور على اعتبار أطراف القضايا متبلغين موعد الجلسات من تاريخ نشرها على الموقع الالكتروني لدائرة قاضي القضاة، داعيا أصحاب القضايا للاطلاع على الموقع الالكتروني لمعرفة مواعيد جلسات القضايا الخاصة بهم.

وعمم سماحته، على المحاكم الشرعية الاجراءات المتبعة اثناء فترة توقف المحاكم الشرعية عن العمل، بحيث يتولى أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية إدارة شؤونها وتنظيم سير العمل فيها، وفقا لأمر الدفاع المشار اليه وذلك بالحد الادنى من الكادر القضائي و أعوان القضاء الشرعي، وبما يلزم لإنجاز الطلبات المستعجلة والطارئة خلال الفترة المذكورة.



وأكد في قراره ضرورة التقيد بقرارات المجلس القضائي الشرعي، وأوامر الدفاع والتعاميم الصادرة عن هذه الدائرة والالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر وارتداء الكمامات ومراعاة إجراءات السلامة داخل المحاكم الشرعية.



