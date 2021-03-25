الخميس 25-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

دورية شرطة تنقذ حياة مواطن - صور

١٤ ألف من الكوادر الطبية تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كورونا

صناعة عجلون تكثف جولاتها الميدانية الرقابية على المنشآت

الجيش: مقتل متسلل من سوريا بعد تطبيق قواعد الاشتباك

نسب إشغال المستشفيات وغرف العزل في المملكة

اعلان حكومي للتقدم لوظيفة ملحق دبلوماسي

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الخريسات ونفش والعواملة وأبو فخيذة

%18.06 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الخميس

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

وزير السياحة: العمل جار لإيجاد منطقة آمنة صحيا للسياح للوقاية من كوفيد-19

الخميس، 25-03-2021 03:34 م

تحديد مواعيد دوام المتاحف والمواقع الأثرية

متاحف


الوكيل الإخباري- عممت دائرة الآثار العامة، اليوم الخميس، على مدراء المديريات ورؤساء الأقسام بالدائرة، بأن يكون دوام المتاحف والمواقع الأثرية من الساعة 8 صباحاً ولغاية الساعة 5:30 مساء، وذلك نظرا للعمل بالتوقيت الصيفي، والعمل بحظر التجول اليومي، حسب البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء.

اضافة اعلان

واوضحت الدائرة في بيان صحفي، اليوم، أن دوام الموظفين العاملين بالمتاحف والمواقع الأثرية سيكون على فترتين، الفترة الأولى تبدأ من الساعة 8 صباحاً ولغاية الساعة 12:45 مساء، والفترة الثانية من الساعة 12:45 مساء ولغاية الساعة 5:30 مساء.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كوادر طبية

١٤ ألف من الكوادر الطبية تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كورونا

3202121193528651570032

صناعة عجلون تكثف جولاتها الميدانية الرقابية على المنشآت

3202119145152515911467

الجيش: مقتل متسلل من سوريا بعد تطبيق قواعد الاشتباك

3202124222627487680213

نسب إشغال المستشفيات وغرف العزل في المملكة

320219154934708119437

اعلان حكومي للتقدم لوظيفة ملحق دبلوماسي

3202124191813183545332

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الخريسات ونفش والعواملة وأبو فخيذة

أخبار متعلقة
d505caa8a71c3a464c42d6b201085446

متحف الأردن يعلن عن أوقات استقبال الزوار خلال الفترة الحالية

220217161814784102601

عبيدات : الأردن يمر بمرحلة الانتشار المجتمعي

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

220212214853680233695

اغلاق محاكم بعد اصابة موظفين بفيروس كورونا

6037a78774e87

الملك: الأردن سيبقى مستعدا لإعادة إطلاق مفاوضات السلام

مونبليزير-إيقاف-مدير-نزل-بسبب-عدم-احترامه-توقيت-الخدمات-780x470

ايقاف مواطن لإقامته حفل زفاف خلافا لاوامر الدفاع