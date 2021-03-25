تحديد مواعيد دوام المتاحف والمواقع الأثرية

الوكيل الإخباري- عممت دائرة الآثار العامة، اليوم الخميس، على مدراء المديريات ورؤساء الأقسام بالدائرة، بأن يكون دوام المتاحف والمواقع الأثرية من الساعة 8 صباحاً ولغاية الساعة 5:30 مساء، وذلك نظرا للعمل بالتوقيت الصيفي، والعمل بحظر التجول اليومي، حسب البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء.

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واوضحت الدائرة في بيان صحفي، اليوم، أن دوام الموظفين العاملين بالمتاحف والمواقع الأثرية سيكون على فترتين، الفترة الأولى تبدأ من الساعة 8 صباحاً ولغاية الساعة 12:45 مساء، والفترة الثانية من الساعة 12:45 مساء ولغاية الساعة 5:30 مساء.



