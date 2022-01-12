تحديد موعد اعلان أسماء المستفيدين من صندوق دعم الطالب

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، إنه سيتم إعلان أسماء الطلبة المستفيدين من صندوق دعم الطالب مطلع شباط المقبل.

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واشار الخطيب، ان الاعلان سيكون قبل عملية السحب والاضافة او التسجيل كي لا يتكلف الطالب بالدخول إلى دوامة استعادة المبالغ المدفوعة.