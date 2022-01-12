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الأربعاء، 12-01-2022 10:02 ص

تحديد موعد اعلان أسماء المستفيدين من صندوق دعم الطالب

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، إنه سيتم إعلان أسماء الطلبة المستفيدين من صندوق دعم الطالب مطلع شباط المقبل. 

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واشار الخطيب، ان الاعلان سيكون قبل عملية السحب والاضافة او التسجيل كي لا يتكلف الطالب بالدخول إلى دوامة استعادة المبالغ المدفوعة.


وأضاف  أن الوزارة تلقت 19 ألف طلب اعتراض الكتروني بخصوص المنح والقروض، مؤكدا أنه سيتم الاطلاع على كل الطلبات واجراء المعالجة والتأكد من أن هناك أي وثيقة تستلزم إعادة احتساب نقاط الطالب مرة أخرى.

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