الإثنين 18-01-2021
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الإثنين، 18-01-2021 05:51 م

تحديد موعد دوام الفصل الثاني للجامعات

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مجلس التعليم العالي اتخذ في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين الموافق 18 / 1 / 2021 برئاسة معالي الدكتور محمد أبوقديس وزير التعليم العالي والبحث العلمي  قرارا بتحديد بدء التدريس في الفصل الثاني 2020 / 2021، وقبول طلبة الدورة التكميلية .
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وتضمن القرار الموافقة على تحديد يوم الأحد الموافق 14 / 2 / 2021 موعداً لبدء التدريس في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 / 2021 في جميع الجامعات الأردنية الرسمية، على أن يحدد في جلسة لاحقة آلية التدريس وعقد الامتحانات في هذا الفصل.

كما وافق المجلس على قبول الطلبة الأردنيين الناجحين في شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية الدورة التكميلية للعام (2020/2021) في الجامعات الأردنية الرسمية، وذلك بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2021، ووفقاً للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية المعلنة للفصل الدراسي الأول 2020/2021، على أن يقوم المجلس لاحقاً، وفي ضوء تنسيب هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، إضافةً إلى الأعداد المقترحة من الجامعات ذاتها بتحديد الأعداد المقررة للقبول في كل تخصص/جامعة بعد إعلان نتائج الثانوية العامة/الدورة التكميلية مع الأخذ بعين الاعتبار وضع التخصصات الراكدة والمشبعة والمطلوبة، كما ستقوم وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة بالإعلان عن موعد تقديم طلبات الإلتحاق الإلكترونية.

 




 

 


 

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