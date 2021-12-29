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الأربعاء، 29-12-2021 07:14 م

تحديد موعد نتائج الامتحان الشامل للدورة الشتوية - تفاصيل

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الوكيل الاخباري - قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني إن الإعلان عن نتائج الامتحان الشامل للدورة الشتوية 2022 والتي اختتمت فعالياته يوم الخميس الماضي ستعلن خلال مؤتمر صحفي في مركز الجامعة الأسبوع القادم.اضافة اعلان


وأكد الدكتور العجلوني أن كوادر وحدة التقييم والامتحانات العامة تعكف على تدقيق النتائج واستخلاصها لتكون متاحة للجميع حال انعقاد المؤتمر الصحفي.

وقال الدكتور العجلوني ان عدد الطلبة الذين اشتركوا في هذه الدورة بلغ (8614) طالبا وطالبة من 49 كلية جامعية وجامعية متوسطة، وفقا 140 برنامجا دراسيا منها 81 برنامجا على الخطط الجديدة، و 59 برنامجا وفق الخطط القديمة.

وأشار الدكتور العجلوني ان عدد الطلبة الذين تقدموا للامتحانات العملية بلغ 5332 طالبا وطالبة، حيث فرغت وحدة التقييم والامتحانات العامة من وضع نتائجها على موقع الوحدة لحين نشرها مع النتائج العامة للامتحان.

وتمنى الدكتور العجلوني التوفيق والنجاح لكافة الطلبة، وبذل المزيد من الجهود للطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في هذه الدورة ليلتحقوا بركب زملائهم الناجحين في الدورات القادمة.

 




 

 


 

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