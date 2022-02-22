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الثلاثاء، 22-02-2022 10:09 ص

تحديد موعد وصول جثمان الشاب الابراهيم إلى الأردن

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الوكيل الإخباري - قالت عائلة الشاب الأردني الذي توفي دهساً في مصر محمد الإبراهيم، إن جثمان الشاب من المقرر أن يصل الأردن الساعة 10 من مساء اليوم الثلاثاء. اضافة اعلان


وبينت العائلة، أن جثمان الشاب الابراهيم سوف يوارى الثرى يوم غدٍ الاربعاء، في بلدة كتم، بمحافظة إربد.

وتفاعل رواد ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي في الأردن ومصر، مع حادثة وفاة الشباب الابراهيمي، البالغ من العمر 25 عاماً، والذي لم يمض على زواجه سوى عدة أشهر، بعد أن دهسه شخص بمركبة لا تحمل لوحة أرقام في القاهرة. 

وأصدرت السفارة الأردنية في القاهرة، مساء أمس الاثنين، بياناً أكدت فيه أن التحقيقات التي تجريها السلطات المصرية في الحادث لم تنتهي، حيث سلّم السائق المتسبب بالحادث نفسه للشرطة المصرية، في الوقت الذي نقل فيه المرحوم الإبراهيم إلى المستشفى عند وقوع الحادث، قبل أن يتوفاه الله.

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