الأربعاء 12-05-2021
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الأربعاء، 12-05-2021 03:20 م

تحديد 7 مصليات لإقامة صلاة العيد في لواء الرمثا

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الوكيل الاخباري - حددت مديرية اوقاف لواء الرمثا 7 مصليات لإقامة صلاة عيد الفطر في مختلف مناطق اللواء.

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وقال مدير اوقاف لواء الرمثا الدكتور رائد جروان لـ "بترا" اليوم الاربعاء انه تم تجهيز المصليات لاستقبال المصلين بالشكل المطلوب، داعيا لإحياء هذه السنة مع ضرورة الالتزام بالتدابير الصحية الاحترازية عبر الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد للحد من انتشار فيروس كورونا وإحضار سجادة الصلاة.


واضاف، ان مصليات العيد وزعت على مجمع الامير هاشم الرياضي والملعب التابع لمديرية التربية (بجانب ملعب الصالة) ومصلى ساحة مسجد الصحابة وساحة مسجد عقبة بن نافع/الطرة وساحة مدرسة الشجرة الثانوية للبنين/الشجرة وساحة مدرسة عمراوة الثانوية للبنين/عمراوة وساحة مدرسة ذنيبة للبنات/الذنيبة، مؤكدا ان المساجد القريبة من المصليات المذكورة ستكون مغلقة ولن تفتح لصلاة العيد.


--(بترا)

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