تحذيرات لمستخدمي الصحراوي.. إغلاق مسرب من الطريق باتجاه الجنوب اليوم - تفاصيل

الوكيل الإخباري - قال النقيب عامر الصمادي، من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، إن كوادر الأشغال العامة ستقوم اليوم الاثنين، بأعمال تركيب لوحات ارشادية على الطريق الصحراوي، وتحديدا من منطقة ضبعة والدامخي باتجاه الجنوب.

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وأشار الصمادي، خلال التقرير المروري، على إذاعة الامن العام، اليوم الاثنين، إلى أنه سيتم إغلاق مؤقت للمسرب الأيمن من الطريق، وذلك لحين استكمال الأعمال المطلوبة من الساعة 9 صباحاً إلى 4 عصراً، داعياً السائقين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر .



وبيّن أن جميع الطرق الخارجية سالكة ولا عوائق او اغلاقات.