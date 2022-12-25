الأحد 25-12-2022
الوكيل الاخباري

الأول في الأردن.. زراعة الزعفران هوائياً بجرش

الامن العام : العثور على سيدة متوفية داخل منزلها منذ 4 ايام بالبقعة

اعتقال 4 من المحرضين الرئيسيين على أعمال الشغب في إيران

الكرملين: قلق ألمانيا من زيارة بوتين إلى مينسك سخيف

تحذيرات من الأمن العام للسائقين بسبب الأحوال الجوية

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة في المملكة

اقبال على حجوزات الأفراح بـ "رأس السنة" واكثر من 150 حفل خطبة وعرس في الصالات

بوتين: لا يمكن لروسيا أن تتصرف بوضاعة مثلما يفعل الغرب

كيف يمكن الاستفادة من المساعدات والمنح الخارجية المقدمة للأردن؟ .. خبراء يجيبون

2022 كابوس مرعب لأكبر مليارديرات العالم - أرقام

الأحد، 25-12-2022 03:25 م

تحذيرات من الأمن العام للسائقين بسبب الأحوال الجوية

M63A2096


الوكيل الإخباري - جددت مديرية الأمن العام، اليوم الاحد، تحذيراها للسائقين، خلال القيادة في ظل الأحوال الجوية السائدة التي تشهدها المملكة. 

وقالت المديرية في بيان لها، إنه يجب على السائقين الالتزام التام بقواعد السلامة ومراعاة السير بحذر على الطرقات.

وذكّرت المديرية بإرشادات السلامة العامة للقيادة في الأجواء الماطرة: 

اضافة اعلان


- عند تعطل مركبتك يجب عليك تأمين وقوف المركبة أقصى يمين الطريق واستعمال اضاءة الطوارئ ( الفلشر ) والمثلث العاكس والعمل على طلب المساعدة من قبل الجهات المعنية

- إهمال تغيير مساحات زجاج السيارة قد يشتت انتباهك ويهدد سلامتك

- استخدامك الهادئ لدواسة الفرامل في الجو الماطر يجنبك خطر الانزلاق

- التأكد من سلامة الإطارات قبل البدء برحلتك لتجنب المفاجآت والتعطل في الظروف الجوية الصعبة أو الوقوع في الحوادث المرورية الناتجة عن تعطلها
- التأكد من تجهيزات المركبة، إطار احتياطي ، صندوق عدة، حبل سحب، سلاسل سحب ، مساحات زجاج

- رفع قدمك عن دواسة الوقود وعدم استعمال الفرامل وتوجيه المركبة بالمقود بلطف يساعدك على السيطرة على مركبتك إذا انزلقت

- تأكد من قوة البطارية ومن عدم تأكسد الأقطاب

- تأكد من صلاحية مانع الضباب للزجاج الخلفي ( dafrost )


 




 

 


 

إقرأ ايضا
maxresdefault

إطلاق حملة لجمع الأوراق والكتب لإعادة تدويرها

بقبلبلببب

الدكتور الوادي: الأردن يمتلك مقوّمات للتحوّل نحو اقتصاد قائم على الريادة

da060c4f-1671973992818

الأول في الأردن.. زراعة الزعفران هوائياً بجرش

gipoglikemiya-u-detej

طبيبة تنصح الامهات الاردنيات حول اعراض "المخلوي التنفسي" عند الاطفال

12202218115137798341861

الامن العام : العثور على سيدة متوفية داخل منزلها منذ 4 ايام بالبقعة

458307

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة في المملكة

أخبار متعلقة
20190912080647647

تعرّف على عقوبة إنشاء حسابات إلكترونية وهمية في الأردن

0L5A1485 - Copy

الأردن يزف الشهداء بمواجهة إرهاب الحاقدين

a77025b8-main_image5e286c7873177

مديرية الأمن العام تنشر فيديوهات لأعمال الشغب الأخيرة

259198_8_1574597979

العلوم والتكنولوجيا تطلق حملة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي

ab34b330-bb31-11ec-a84f-4d91d63c822b

تخريج الدفعة الأولى من مرشدي برنامج الرضاعة الطبيعية المعتمدين

8P8A6418-copy-1

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء