تحذيرات من الأمن العام للسائقين بسبب الأحوال الجوية

الوكيل الإخباري - جددت مديرية الأمن العام، اليوم الاحد، تحذيراها للسائقين، خلال القيادة في ظل الأحوال الجوية السائدة التي تشهدها المملكة.



وقالت المديرية في بيان لها، إنه يجب على السائقين الالتزام التام بقواعد السلامة ومراعاة السير بحذر على الطرقات.



وذكّرت المديرية بإرشادات السلامة العامة للقيادة في الأجواء الماطرة:

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- عند تعطل مركبتك يجب عليك تأمين وقوف المركبة أقصى يمين الطريق واستعمال اضاءة الطوارئ ( الفلشر ) والمثلث العاكس والعمل على طلب المساعدة من قبل الجهات المعنية



- إهمال تغيير مساحات زجاج السيارة قد يشتت انتباهك ويهدد سلامتك



- استخدامك الهادئ لدواسة الفرامل في الجو الماطر يجنبك خطر الانزلاق



- التأكد من سلامة الإطارات قبل البدء برحلتك لتجنب المفاجآت والتعطل في الظروف الجوية الصعبة أو الوقوع في الحوادث المرورية الناتجة عن تعطلها

- التأكد من تجهيزات المركبة، إطار احتياطي ، صندوق عدة، حبل سحب، سلاسل سحب ، مساحات زجاج



- رفع قدمك عن دواسة الوقود وعدم استعمال الفرامل وتوجيه المركبة بالمقود بلطف يساعدك على السيطرة على مركبتك إذا انزلقت



- تأكد من قوة البطارية ومن عدم تأكسد الأقطاب



- تأكد من صلاحية مانع الضباب للزجاج الخلفي ( dafrost )

