الأحد 19-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الملك يستقبل رئيسة المفوضية الأوروبية ويؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

إصابة شابين واعتقال ستة آخرين خلال العدوان المتواصل على جنين ومخيمها

التربية: لا تعليق لدوام طلبة الفترة المسائية اليوم

الإعلام الإسرائيلي: الاشتباه بتسلل مسيّرتين من لبنان

116 الف اسطوانة غاز سحوبات المملكة أمس السبت

الارصاد الجوية: تساقط غزير للامطار في اربد -فيديو

عبور نحو 3 آلاف مسافر قادم ومغادر من معبر الملك حسين الشهر الماضي

تحذيرات هامة من أمانة عمّان للمواطنين

سرايا القدس: استهدفنا جنود الاحتلال بقذائف الهاون

الاحتلال يدمر 4 مساجد في قصفه مخيم جباليا

عاجل

الإعلام الإسرائيلي: الاشتباه بتسلل مسيّرتين من لبنان

الأحد، 19-11-2023 11:53 ص

تحذيرات هامة من أمانة عمّان للمواطنين

3202319125423315429806


الوكيل الإخباري - أصدرت أمانة عمّان، تحذيرات للمواطنين، بالتزامن مع تأثر المملكة بالمنخفض القبرصي، اليوم وغداً.

اضافة اعلان


ودعت الأمانة في تحذيرها، المواطنين إلى الابتعاد عن المناطق المُنخفضة ومجاري السيول، وتفقّد المضخة الغاطسة لمياه الأمطار في الطوابق السفلية والتسوية للمباني والمحلات التجارية.


ودعت إلى عدم إلقاء النفايات والانقاض عشوائياً، لتجنب إغلاق شبكة تصريف مياه الأمطار، وضرورة تأمين مواد البناء، تجنباً لتسببها بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.


وشددت الأمانة على عدم ربط مزاريب السطح بشبكات الصرف الصحي، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح.


وتتأثر المملكة اليوم وغداً، بمنخفض قبرصي عميق، يتخلله أمطار غزيرة على مختلف المناطق. 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
F_SZb5ZW4AAf3_J

الملك يستقبل رئيسة المفوضية الأوروبية ويؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

403710950_649017064072198_7967505117794484619_n

التعامل مع 1213 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

main_image6433af4579335

التربية: لا تعليق لدوام طلبة الفترة المسائية اليوم

220222212183391001900

116 الف اسطوانة غاز سحوبات المملكة أمس السبت

222

عبور نحو 3 آلاف مسافر قادم ومغادر من معبر الملك حسين الشهر الماضي

432008_36_1700380374

الحكومة ملتزمة بأسعار الخبز ولن يكون هناك رفع للأسعار

أخبار متعلقة
127087441_3401989419913904_1523558885418622148_n

سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

d1A0NPTIhxcukiS4ypWDIa2bd5R5aXfRRIXqgRHB

شرطة البادية الملكية تنقذ أربعة مواطنين حاصرتهم السيول في الرويشد

102023297824849079498

الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

102023297824849079498

الدفاع المدني يحذر من طقس اليوم

WhatsApp Image 2023-10-30 at 4.41.45 PM

أشغال الطفيلة تستكمل حملة لمعالجة أماكن تصريف مياه الأمطار