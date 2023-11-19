تحذيرات هامة من أمانة عمّان للمواطنين

الوكيل الإخباري - أصدرت أمانة عمّان، تحذيرات للمواطنين، بالتزامن مع تأثر المملكة بالمنخفض القبرصي، اليوم وغداً.

اضافة اعلان



ودعت الأمانة في تحذيرها، المواطنين إلى الابتعاد عن المناطق المُنخفضة ومجاري السيول، وتفقّد المضخة الغاطسة لمياه الأمطار في الطوابق السفلية والتسوية للمباني والمحلات التجارية.



ودعت إلى عدم إلقاء النفايات والانقاض عشوائياً، لتجنب إغلاق شبكة تصريف مياه الأمطار، وضرورة تأمين مواد البناء، تجنباً لتسببها بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.



وشددت الأمانة على عدم ربط مزاريب السطح بشبكات الصرف الصحي، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح.



وتتأثر المملكة اليوم وغداً، بمنخفض قبرصي عميق، يتخلله أمطار غزيرة على مختلف المناطق.