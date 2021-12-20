تحذيرات هامة من الأمن خلال المنخفض

الوكيل الإخباري - قدّمت إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، مجموعة من الإرشادات الوقائية لاتباعها خلال المنخفض الجوي الذي بدأ تأثيره على الأردن صباح اليوم الإثنين.



ودعت إلى الابتعاد عن مجاري السيول والأودية والانتقال إلى أماكن مرتفعة أكثر أمانا، وخاصة البيوت المتنقلة، وعدم المجازفة في قطع الطريق أثناء ارتفاع منسوب المياه، والإقلال من الحركة ما أمكن.



ووجهت بالتأني خلال القيادة؛ تفاديا لجنوح بعض المركبات عن الطريق ولحوادث السير نتيجة حدوث انزلاقات في المناطق التي تشهد هطول أمطار والمناطق التي قد تشهد هطول ثلج وبرد.



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها في بعض المناطق بسبب الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة، فضلا عن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.



وكما حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية، وخطر ارتفاع موج البحر وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في خليج العقبة.



ووجهت بعدم التردد في الاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

اضافة اعلان