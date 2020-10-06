الثلاثاء 06-10-2020
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الثلاثاء، 06-10-2020 10:49 ص

تحذير أمني جديد للأردنيين

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الوكيل الإخباري- حذرت إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الامن العام، اليوم الثلاثاء، من استخدام الهاتف أثناء القيادة وذلك لأنها تزيد احتمالية وقوع الحوادث أربع مرات أكثر من الوضع الطبيعي.

وأضافت الدوريات الخارجية، في منشور لها عبر منصة فيسبوك، أن دراسة اثبتت مسؤولية الهاتف عن 6% من حوادث السير والتي ينتج عنها أعداد كبيرة من المصابين بجروح بليغة بالإضافة إلى وفاة بعض الأشخاص.

وبينت أن "مستخدم الهاتف قد يخالف العديد من قواعد السير أثناء القيادة، فمثلاً يمكن أن يتجاوز العديد من الإشارات الضوئية حتى من دون أن ينتبه إليها، لذلك يجب توعية مستخدمي الطريق بشكل دائم بأهمية الابتعاد عن الملهيات بما فيها استخدام الهاتف أثناء القيادة".

 




 

 


 

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