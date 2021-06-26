السبت 26-06-2021
الوكيل الاخباري

يوم صحي مجاني لذوي الإعاقة في الزرقاء غدا

الملك يزور محافظة الكرك اليوم

'الإفتاء' لـ الوكيل: هذا هو حكم اشتراك أكثر من شخص في أضحية واحدة مع اختلاف النوايا

وزير الزراعة يكشف لـ الوكيل عن أسعار الأضاحي 'المستوردة'

جلسة مرتقبة لاستكمال ' قضية الفتنة ' الأحد

وزارة السياحة : الكشف على 341 منشأة وإغلاق واحدة اليوم

رئيس الوزراء في الأغوار الجنوبية

إغلاق 143 منشأة غذائية مخالفة منذ بداية العام الحالي

النفط يقفز لأعلى مستوياته منذ 2018

الأردن الـ 4 عالمياً بقيمة صادرات الأغنام

السبت، 26-06-2021 10:13 ص

تحذير أمني للأردنيين : روابط إلكترونية مشبوهة

نح
توضيحية


الوكيل الإخباري - وجّهت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية، التابعة لمديرية الأمن العام، نصائح لتجنب التعرض للاختراق الالكتروني.

وقالت الوحدة عبر صفحتها على "الفيسبوك"،وفق رصد "الوكيل الإخباري" ، السبت، إن الروابط الالكترونية المشبوهة طريق لاختراق حسابك فلا تدخل عليها حتى وان كانت من صديق فقد يكون حسابه مخترق.

وأوضحت إلى ضرورة التأكد من اعدادات الأمان والخصوصية للحساب على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وعدم الدخول أو مشاركة أي روابط الكترونية غريبة أو مشبوهة حتى وان كانت من أصدقاء، والحذر من نشر معلومات خاصة أو حساسة.

وشدّدت على ضرورة اتباع اجراءات الحماية واعدادات الأمان التي تقدمها مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وعدم السماح لأي كان باستخدام الهاتف الخاص.

ودعت الوحدة،  لعدم مشاركة أي بيانات خاصة بأمان الحساب، وعدم السماح بظهور الاشعارات على شاشة اغلاق الهاتف.

اضافة اعلان

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
يوم طبي

يوم صحي مجاني لذوي الإعاقة في الزرقاء غدا

الملك لباس الجيش

الملك يزور محافظة الكرك اليوم

طريقة_الذبح_الإسلامي

'الإفتاء' لـ الوكيل: هذا هو حكم اشتراك أكثر من شخص في أضحية واحدة مع اختلاف النوايا

8201820143257650

وزير الزراعة يكشف لـ الوكيل عن أسعار الأضاحي 'المستوردة'

عوض

جلسة مرتقبة لاستكمال ' قضية الفتنة ' الأحد

مخالفة

وزارة السياحة : الكشف على 341 منشأة وإغلاق واحدة اليوم

أخبار متعلقة
1

صناعة الأردن تثمن قرار قوننة أوضاع العمالة الوافدة

وزارة الصحة 2)

وزارة الصحة تجيب على استفسارات بشأن لقاح كورونا

دودين 1

دودين: التطوّرات في القدس تستدعي منا جهود إعلاميّة حثيثة

620216194710780661424

مخالفة 353 منشأة من أصل 20 ألفا جرى زيارتها الشهر الحالي

ا

السياحة تعمم بضرورة الالتزام بشروط تقديم الأرجيلة

420211144254692065318

بيان صادر عن وزارة الزراعة حول منتج البطيخ المحلي