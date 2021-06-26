تحذير أمني للأردنيين : روابط إلكترونية مشبوهة

الوكيل الإخباري - وجّهت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية، التابعة لمديرية الأمن العام، نصائح لتجنب التعرض للاختراق الالكتروني.



وقالت الوحدة عبر صفحتها على "الفيسبوك"،وفق رصد "الوكيل الإخباري" ، السبت، إن الروابط الالكترونية المشبوهة طريق لاختراق حسابك فلا تدخل عليها حتى وان كانت من صديق فقد يكون حسابه مخترق.



وأوضحت إلى ضرورة التأكد من اعدادات الأمان والخصوصية للحساب على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وعدم الدخول أو مشاركة أي روابط الكترونية غريبة أو مشبوهة حتى وان كانت من أصدقاء، والحذر من نشر معلومات خاصة أو حساسة.



وشدّدت على ضرورة اتباع اجراءات الحماية واعدادات الأمان التي تقدمها مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وعدم السماح لأي كان باستخدام الهاتف الخاص.



ودعت الوحدة، لعدم مشاركة أي بيانات خاصة بأمان الحساب، وعدم السماح بظهور الاشعارات على شاشة اغلاق الهاتف.

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