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الثلاثاء، 08-12-2020 11:25 ص

مخالفة خطيرة

تحذير أمني للأردنيين

رج
توضيحية


الوكيل الإخباري - حذرت إدارة السير المركزية، السائقين من إدخال أية إضافات على لوحات الأرقام الخاصة بالمركبات، واعتبرتها" مخالفة أمنية خطيرة".

وبين مصدر أمني ، خلال تصريحات صحافية ، الثلاثاء ، أنه سيُصار إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي حدّدها القانون ، في حال تم ضبط أية مركبة غير ملتزمة بتركيب لوحات أرقام قانونية أو تسير بدون لوحات أرقام بما قررته أحكام قانون السير.

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ولفت، إلى أن القانون نصّ على الحالات المتعلقة بمخالفات لوحات الأرقام والتي ترتكب للتهرب من الالتزام بقواعد المرور أو لتسهيل ارتكاب الجرائم.

وأوضح المصدر أن تثبيت لوحات الأرقام على المركبات ضمن ما حدده القانون ، يأتي لغايات تنظيمية تحافظ على السلامة العامة ، مشيرا أن لوحة الأرقام تمثّل هوية للمركبة ومرجعية للتعرف على بياناتها وسجلها المروري والأمني.

 

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