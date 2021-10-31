تحذير أمني للأردنيين

الوكيل الاخباري- حذرت مديرية الامن العام ، الاحد ، المواطنين من مخاطر القيادة على الطرقات في ظل هطول االمطار مع بداية فصل الشتاء.

اضافة اعلان

ونشرت التحذيرات عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على الفيس بوك كالاتي :



بمجرد أن تبدأ أولى القطرات من المطر في السقوط، يختلط الماء مع هذا المخلفات لتشكل طبقة عزل صابونية بين الاطارات والطريق تؤثر على تماسك الإطار؛ هذا هو السبب في أن الدقائق الأولى القليلة تكون الأكثر خطورة للسائقين وتكثر فيها حوادث الانزلاقات.



لتجنب حدوث المخاطر في اللحظات الأولى لسقوط الأمطار ينصح بما يلي :



محاولة عدم قيادة المركبة في الدقائق الأولى لتساقط الأمطار.



في حال تساقط الأمطار أثناء القيادة و اذا أمكن قم بالتوقف بجانب الطريق لفترة قليلة.



لا تسرع مهما كان الأمر.



في حال الاضطرار الى تخفيض السرعة قم برفع القدم على دواسة البنزين و حاول عدم الدوس على المكابح قدر الامكان.



اترك مسافة أمان أكبر من المعتاد..



خفف السرعة عند المنعطفات و لا تقم بالدوس على دواسة البنزين أثناء الانعطاف.



تجنب القيادة على تجمعات المياه حيث تحتوي هذه التجمعات على حفر تسبب الضرر للمركبة.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

