الجمعة 04-02-2022
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الجمعة، 04-02-2022 10:51 ص

تحذير أمني للاردنيين بسبب الطقس

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الوكيل الاخباري- حذرت ادارة الدوريات الخارجية، الأردنيين من الحالة الجوية اليوم الجمعة والقيادة خلالها.

وقالت إن هناك خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التى تشهد هطولات، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة خاصة في مناطق البادية، وخطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.

وأكدت أن هناك خطر لتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في ساعات المساء والليل بما فيها منطقة البحر الميت، وتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، وارتفاع الموج في خليج العقبة.

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