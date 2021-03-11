تحذير أمني من المنخفض الجوي القادم

الوكيل الإخباري - حذّرت مديرية الامن العام مستخدمي الطريق الصحراوي توخي اقصى درجات الحيطة والحذر لتدني مدى الرؤية بسبب الغبار الكثيف مهيبة بهم كذلك الالتزام والتقيد بتعليمات رجال الامن العام المنتشرين على الطريق خاصة عند الحاجة لقطع الطريق.



وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، انه نظراً لما ستشهده المملكة من منخفض جوي؛تهيب مديرية الدفاع المدني بالإخوة المواطنين إلى ضرورة انتهاج السلوك السليم وذلك من خلال اتباع النصائح والإرشادات التالية .



1- التأني أثناء القيادة تفادياً لحوادث السير نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية .

2-الابتعاد عن مجاري السيول والأودية والانتقال إلى أماكن مرتفعة أكثر أماناً وخاصة البيوت المتنقلة.

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3- الابتعاد عن قيادة المركبات أثناء الغبار وانعدام الرؤية خاصة في المناطق الصحراوية.

4- الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها.

5-عدم المجازفة بقطع الطريق في حال ارتفاع منسوب المياه.

6-توفير الأدوية المناسبة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة.

7- عدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك .

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