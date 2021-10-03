تحذير أمني من تفعيل الوتساب على أكثر من جهاز

الوكيل الإخباري - يوفر تطبيق واتساب خاصية تفعيل حساب الواتساب على الأجهزة الاخرى من خلال السماح بالتفعيل من قبل تصوير كود الحساب من قبل المستخدم صاحب الحساب، وفق ما ذكرت وحدة الجرائم الإلكترونية عبر منشور لها عبر " الفيسبوك".

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وزادت وحدة الجرائم الإلكترونية :

في التحديث الاخير للتطبيق يتيح التطبيق تفعيل الحساب على اكثر من جهاز ، على الاكثر اربعة اجهزة ، وبشكل مستقل عن الحساب الاصلي ودون الحاجة لاتصال الجهاز الاصلي بالانترنت او ان يكون فعالا.

وحذرت المواطنين من مشاركة حساب الواتساب على اجهزة اخرى دون حاجة واضحة من ذلك ، والعمل على فصل ارتباط الحساب فورا بعد قضاء الحاجة منه وذلك حفاظا على الخصوصية وحماية من اي انتهاك او اختراق لخصوصية المستخدم من محادثات وصور او انتحال للشخصية.





