الأحد 03-10-2021
الوكيل الاخباري

السيوطي لـ برنامج الوكيل : خصم 30% عند دخول منتجع حمامات ماعين و الأطفال مجانا

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة فتاة عشرينية في إربد

وفيات الأحد 3/10/2021

أسعار الذهب الأحد 3/10/2021

المكسيك تسجل 7369 إصابة جديدة بكورونا و614 وفاة

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا من وباء كورونا

السيوطي لـ برنامج الوكيل : منتجع حمامات ماعين الأكثر مقصدا من السياح بالعالم - صور

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في الأردن

تصدير 93 ألف طن من سماد الداب خلال شهر أيلول الماضي

الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الشورى في قطر والنساء يفشلن في دخوله

الأحد، 03-10-2021 08:18 ص

تحذير أمني من تفعيل الوتساب على أكثر من جهاز

9202114143637614358753


الوكيل الإخباري - يوفر تطبيق واتساب خاصية تفعيل حساب الواتساب على الأجهزة الاخرى من خلال السماح بالتفعيل من قبل تصوير كود الحساب من قبل المستخدم صاحب الحساب، وفق ما ذكرت وحدة الجرائم الإلكترونية عبر منشور لها عبر " الفيسبوك".

اضافة اعلان


وزادت وحدة الجرائم الإلكترونية :

في التحديث الاخير للتطبيق يتيح التطبيق تفعيل الحساب على اكثر من جهاز ، على الاكثر اربعة اجهزة ، وبشكل مستقل عن الحساب الاصلي ودون الحاجة لاتصال الجهاز الاصلي بالانترنت او ان يكون فعالا.

 

وحذرت المواطنين من مشاركة حساب الواتساب على اجهزة اخرى دون حاجة واضحة من ذلك ، والعمل على فصل ارتباط الحساب فورا بعد قضاء الحاجة منه وذلك حفاظا على الخصوصية وحماية من اي انتهاك او اختراق لخصوصية المستخدم من محادثات وصور او انتحال للشخصية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61593bef4c59b769030679c0

فقدان الاتصال مع 70 مهاجرا في البحر بعد مغادرتهم ليبيا

32998

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة فتاة عشرينية في إربد

E-lW6v7UUAAntdd

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في الأردن

615946a3a1a3f

تصدير 93 ألف طن من سماد الداب خلال شهر أيلول الماضي

61593ef44a974

الحكومة: لا نية لإلغاء أو تعديل المادة 195 من قانون العقوبات

الملك 3

الملك يتسلم اليوم الصيغة النهائية لمخرجات أعمال لجنة تحديث المنظومة السياسية

أخبار متعلقة
مخيم

صرخة مدوية من متضرري العمارة المتصدعة في مخيم الحسين

رئاسة

وزير الزراعة: توزيع أحطاب على عائلات تعيش بمحيط غابات لتخفيف الاعتداءات

وزارة الصحة 2

الصحة: مطعوم الانفلونزا سيتوفر في الوزارة الشهر المقبل

بيط

أزمة خانقة على طريق المطار منذ صباح اليوم

f

أمانة عمّان تعتزم إنشاء مركز اتصال موحد لاستقبال مكالمات المواطنين

الحرة

البستنجي: تجار المنطقة الحرة لا علاقة لهم بتزوير بيانات المركبات