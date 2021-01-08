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المملكة تسجل 21 وفاة و1092 إصابة بكورونا اليوم

الجمعة، 08-01-2021 02:51 م

تم إعادة نشره لأهميته

تحذير أمني هام للأردنيين

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مديرية الأمن العام


الوكيل الإخباري - أعادت مديرية الامن العام ، اليوم الجمعة ، نشر تحذير سابق أطلقته خلال الأيام الماضية، مشددة على ضرورة أخذه على غاية من الأهمية وإعادة نشره وايصاله لأكبر قدر ممكن، من المواطنين.

وذكرت المديرية في تحذيرها ، حيث وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه :

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انه يقوم أشخاص بسرقة حسابات واتساب بهدف الاحتيال المالي. وتتم السرقة عبر إيهام الأشخاص بأنه ستتم إضافتهم إلى مجموعات واتساب من قبل أصدقاء أو شخصيات عامة.

 

ومن ثم يقومون بإرسال رموز التحقق بلغات أجنبية حتى لا يفهمها القارئ، ويطلبون منك إعادة إرسالها لهم. لا تقم بفتح أي روابط، أو إرسال أي رسائل نصية تصلك لشخص آخر. تأكد دائما من هوية الأشخاص الذين تتحدث معهم.

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