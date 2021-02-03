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تحذير أمني هام للأردنيين

الأربعاء، 03-02-2021 12:53 م

تحذير أمني هام للأردنيين

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الوكيل الاخباري - دعت مديرية الأمن العام المواطنين الى ضرورة انتهاج السلوك الوقائي خلال حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة وذلك من خلال إتباع النصائح والإرشادات التالية:

1) الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول.

2) الانتقال إلى أماكن مرتفعة وأكثر أماناً، وبخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة مثل الخيام وبيوت الشعر خوفاً من مداهمة مياه الأمطار لهم. 

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3) الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية تجنباً لخطر السقوط فيها. 


4) عدم المجازفة بقطع الطريق سواء على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه. 


5) التأني أثناء القيادة تفادياً لحوادث السير نتيجة لحدوث الإنزلاقات وجنوح بعض المركبات عن الطريق والإقلال من الحركة ما أمكن .   


6) الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها، وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر، وعدم ترك المدافئ مشتعلة أثناء النوم .


7) الاتصال على هاتف الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك .


 




 

 


 

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