تحذير الى جميع اللاجئين في الاردن - صورة

الوكيل الاخباري - حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من النشاط الاحتيالي الجديد الذي يدعي إعطاء اللاجئين طرداً مقابل تعبئة رابط بمعلومات السكن لاستلامه.

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ونبهت المفوضية من ضرورة عدم فتح أي روابط أو تعبئة أي نماذج، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى سرقة البيانات الشخصية الموجودة على الهواتف النقالة الذكية.

وذكرت المفوضية اللاجئين باستمرار حماية البينات الشخصية وعدم مشاركتها مع أي جهة.





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