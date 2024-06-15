تحذير امني الى اولياء الامور والاهالي بالاردن

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الوكيل الاخباري
 

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السبت، 15-06-2024 11:03 ص

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مديرية الامن العام


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكدت مديرية الامن العام على ضرورة عدم ترك الأطفال وحدهم داخل المركبات وخاصة أثناء التسوق للعيد اليوم السبت والابتعاد عن وقت الذروة.

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وبينت المديرية أهمية ارتداء أغطية الرأس الواقية والقبعات واخذ قسط من الراحة ، ومراقبة الأطفال وعدم السماح لهم باللعب تحت أشعة الشمس لفترات طويلة .

 

ودعت الى الابتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التي تكون مرتعاً للزواحف كالعقارب والأفاعي.

وأكدت المديرية على جاهزيتها العملياتية للتعامل مع أية بلاغات ترد على رقم الطوارئ الموحد ٩١١ اذا دعت الحاجة لذلك.

 

ويستمر اليوم السبت، تأثير الموجة الجافة والحارة على المملكة .

وتبقى درجات الحرارة العظمى يوم السبت، أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (8-9) درجات مئوية، وتبقى الأجواء جافة وحارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جدا في باقي المناطق .

 

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