الخميس 30-05-2024
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الخميس، 30-05-2024 07:38 م

تحذير امني الى جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة

الامن


الوكيل الاخباري - شددت مديرية الأمن العام من جديد، على ضرورة اتباع الاجراءات الوقائية لمنع حوادث الغرق والحماية منها.

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وحذرت المديرية من خطورة الإهمال وعدم الانتباه والاستهانة بالإرشادات، الأمر الذي نجم عنه عدد من الحوادث المؤسفة.

 

وأكدت استمرارها في العمل بجاهزية عالية حفاظاً على أرواح المواطنين وتأمين سلامتهم، داعية الى تجنب السباحة في الأماكن غير المخصصة لممارسة هذه الرياضة كالسدود والبرك الزراعية، وعدم الاندفاع العاطفي في الإنقاذ العشوائي للشخص الغريق دون الإلمام بقواعد الإنقاذ المائي، ومراقبة الأطفال أثناء الرحلات والتنزه بالقرب من المسطحات المائية.


ودعت إلى التقيد بالإرشادات واللافتات التحذيرية التي تمنع السباحة في أماكن التجمعات المائية، وعدم الاقتراب من التجمعات المائية الخطرة كالبرك الزراعية، والابتعاد عن حواف مصادر المياه المفتوحة تفادياً لخطر الانزلاق فيها.

 

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