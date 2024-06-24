تحذير امني الى جميع مالكي السيارات في الاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - شدد التقرير المروري الصادر عن إدارة السير التابعة لمديرية الأمن العام على عدم استخدام المشتتات كالهواتف النقالة أثناء القيادة، وذلك إلى جانب الالتزام بالمسرب، وعدم التجاوز وترك مسافة أمان.



وأكد التقرير أن عدم اتباع قواعد السلامة المرورية، إضافة إلى التغيير المفاجئ في المسرب المروري وتجاوز السرعة المحددة، يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة وحدوث حوادث خطيرة.



ودعا التقرير جميع السائقين إلى ضرورة طلب المساعدة من دوريات الأمن العام بالاتصال برقم الطوارئ 911 في حالة تعطل مركباتهم أو وجود أي عوائق على الطرق، على مدار الساعة، لتقديم المساعدة والدعم للجميع.

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