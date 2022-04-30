تحذير امني الى جميع مالكي المركبات في الاردن

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الوكيل الاخباري
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الوكيل الاخباري - اهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر لتدني مدى الرؤية بسبب الغبار الكثيف لا سيما على الطريق الصحراوي .

مؤكدة أن جميع طرق المملكة سالكة باستثناء الطريق الصحراوي من ضبعه باتجاه الجنوب والعكس بحاجة لحذر شديد بسبب تدني مدى الرؤية . 

‏وأهابت المديرية بضرورة الامتثال لأوامر وتعليمات رجال الأمن العام المنتشرين على تلك الطرق عند إغلاقها؛ حفاظاً على سلامتهم ولتأمين وصولهم آمنين لوجهاتهم.

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