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تحذير امني الى جميع مستخدمي "واتساب" في الاردن

الأحد، 09-06-2024 09:47 ص

تحذير امني الى جميع مستخدمي "واتساب" في الاردن

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الوكيل الاخباري - قالت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"إنها تتعامل مع العديد من الشكاوى والبلاغات المتعلقة باختراق الحسابات على تطبيق التراسل الفوري "واتساب".
 
وأهابت الوحدة بالأردنيين ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حساباتهم من خلال اتباع مجموعة من التعليمات.

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1. تفعيل خاصية التحقق بخطوتين: نوصي بتفعيل خاصية التحقق بخطوتين عبر إعدادات "واتساب" ثم الحساب ثم التحقق بخطوتين. هذه الخطوة تضيف طبقة إضافية من الأمان إلى حسابكم.


2. الحذر من الرسائل المجهولة: تجنبوا فتح الروابط أو الملفات المرفقة من مرسلين غير معروفين، إذ قد تكون محاولات للاحتيال أو الإختراق.

3. عدم مشاركة رمز التحقق: لا تشاركوا رمز التحقق المكون من 6 أرقام مع أي شخص، حتى لو ادعى أنه من فريق دعم "واتساب"، أو حتى إذا كانت الرسالة من شخص معروف لديكم.


4. تحديث التطبيق بانتظام: تأكدوا من تحديث تطبيق "واتساب" باستمرار للحصول على أحدث الميزات الأمنية والإصلاحات.


5. استخدام كلمة مرور قوية للجهاز: احرصوا على تأمين أجهزتكم بكلمة مرور قوية ومعقدة للحماية من الوصول غير المصرح به.

 

 


 

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