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السبت، 18-02-2023 06:50 م

تحذير امني بعد وفاة 3 اطفال بحادث مؤسف في عمان

الأمن العام


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - جددت مديرية الأمن العام تحذيراتها بضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة وتهوية المنزل بين الحين والآخر، وعدم النوم أثناء عمل المدفأة، وكذلك أكدت ضرورة تفقد الخرطوم الواصل بين الأسطوانة والمدفأة.

فيما توفي 3 اطفال وأصيبت أخرى من عائلة واحدة، اليوم السبت، إثر استنشاق غاز مدفأة في العاصمة عمّان، وفق ما أفاد به مدير مستشفى التوتنجي الدكتور أسامة القطارنة لموقع الوكيل الاخباري . 

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