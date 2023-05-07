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الأحد، 07-05-2023 06:12 م

تحذير امني من المنصات الوهمية التي تعمل بالمهمات اليومية

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الوكيل الإخباري - جددت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحذيراتها السابقة من المنصات الوهمية التي تعمل بالمهمات اليومية .

وبالتفاصيل قالت الوحدة ان اشكال الاحتيال المختلفة التي تستهدف المواطنين والمقيمين تستمر من خلال استغلال الرغبة بالعمل و الربح السريع حيث انتشرت في الآونة الأخيرة منصات وهمية تدعو المستخدمين للعمل من خلال إنجاز مهمات يومية معينة وبسيطة لتحقيق ربح كبير بعد كل مهمة ويتم الدفع لتلك المنصات لتفعيل المهمات بالعملات المشفرة و الرقمية، وبعد خداع الضحية ودفعه مبالغ كبيرة لتفعيل المهمات ليتمكن من إنجازها والحصول على ربحها الكبير يتم حجب المستخدم وقطع التواصل معه وحذف المنصة وتطبيقها أيضا.
 
واشات الوحدة انه على المواطنين والمقيمين الحذر من الطمع والوهم بالربح السريع بالعمل على الانترنت ، وعدم المغامرة بالدفع لجهات مجهولة وغير موثوقة ، وحذر التداول أو العمل بمنصات وهمية غير مسجلة وطنيا أو معروفة عالميا .

وبينت ان الاحتيال الالكتروني يبدأ بالخداع والوهم فكن واعيا ولا تؤمن بالخيال ، مؤكدة على عدم التردد بالاتصال بوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية للسؤال والاستفسار والتواصل مع الوحدة في حال تعرضت لجريمة الاحتيال الالكتروني .

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