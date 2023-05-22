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الإثنين، 22-05-2023 02:24 م

تحذير جديد من "المعاصر" حول زيت زيتون مغشوش عبر مواقع التواصل

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

حذر الناطق الإعلامي لنقابة أصحاب المعاصر محمود العمري من شراء زيت زيتون مغشوش عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقال العمري لـ "الوكيل الإخباري" إن ما يشاع حول وجود تنكة زيت زيتون موثوقة بسعر 50 دينارا غير صحيح.


ودعا المواطنين التعامل بحذر مع مصادر بيع الزيت والبحث دوما عن مصادر موثوقة للشراء.


وأشار إلى أن الزيت المعروض عبر مواقع التواصل حتما مغشوش حيث ان الأسعار غير متناسبة مع التكلفة وعرض المنتجات دون وجود اسم أو تفاصيل حول تاريخ العصر ومكانه وكذلك عدم وجود مقر للبيع أي عن طريق التوصيل بأسماء وهمية وعدم السماح للاستلام من موقعه دلائل على عدم المصداقية.
وأفاد أن متوسط السعر لزيت الزيتون الأصلي والموثوق لا يقل عن 80 ديناراً للتنكة / الصفيحة .


وبين أن المواطن لا يمكنه تمييز الزيت المغشوش الا عن طريق مختبرات خاصة.

 




 

 


 

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