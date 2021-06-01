الثلاثاء 01-06-2021
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الثلاثاء، 01-06-2021 12:47 م

تحذير جدّي من موجة كورونا ثالثة في الأردن

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الوكيل الاخباري - حذر اختصاصي الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة وأمراض النوم د. محمد حسن الطراونة من موجة وبائية جديدة إذا ما استمر الارتفاع في أعداد الإدخالات إلى المستشفيات، لمدة أسبوعين متتاليين.
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وقال في تصريحات صحفية إن استقرار الوضع الوبائي ينبغي أن لا يخلق لدينا شعورًا كاذبًا بالأمان، صحيح أن أعداد الإصابات والوفيات ونسبة الفحوص الإيجابية انخفضت ومضى على استقرارها أسبوعين، غير أن هذا لا يعني أن نتراخى في الالتزام باشتراطات السلامة العامة.

وطالب الحكومة بتكثيف حملات التطعيم، بزيادة أعداد مراكز تلقي المطاعيم، و ساعات دوامها، لنتمكن من مواجهة أية موجة متوقعة من الوباء.

 




 

 


 

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