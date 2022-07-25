الإثنين 25-07-2022
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الإثنين، 25-07-2022 08:14 م

تحذير حكومي الى جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة

مبنى رئاسة الوزراء



الوكيل الاخباري - أكد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، أنه لا يوجد أيّة إجراءات جديدة تعتزم الحكومة تنفيذها بالتزامن مع ارتفاع حالات كورونا في المملكة.

وأشار إلى ضرورة ارتداء الكمامة في المناطق المغلقة مع ضرورة الأخذ بالإجراءات الوقائية المعروفة وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة، داعيا الجميع إلى ضرورة الابتعاد عن المصافحة "والعبط"، وخاصة خلال هذه الأسابيع؛ تجنبا لنقل العدوى.

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