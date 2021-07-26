تحذير حكومي بعد ارتفاع اصابات كورونا بالاردن



الوكيل الاخباري -

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أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أهمية التزام المنشآت والأفراد بأوامر الدفاع المتعلقة بالإجراءات الوقائية من وباء كورونا وذلك بارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد وعدم الاكتظاظ داخل المنشآت.وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن الجهات الرقابية المعنية بمتابعة التزام المنشآت والأفراد تقوم بحملات رقابية مكثفة لضمان الالتزام بتلك المتطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بمسافات التباعد وارتداء الكمامة والبروتوكولات الصحية والاشتراطات اللازمة لفتح القطاعات.و أسندت عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت وفقا لأوامر الدفاع الى وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والسياحة والآثار والعمل والبيئة والتنمية الاجتماعية والإدارة المحلية و(البلديات وأمانة عمان) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.