الإثنين 26-07-2021
الوكيل الاخباري

الصفدي ينقل رسالة من الملك إلى السيسي

تحذير حكومي بعد ارتفاع اصابات كورونا بالاردن

الحكومة تكشف سبب ارتفاع اصابات كورونا في الاردن

فحوصات كورونا الإيجابية اعلى من 4%

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

تدريب معلمين على إجراء فحص سريع للكشف عن فيروس كورونا خلال الأسبوع المقبل

الملك يطمئن على صحة أمير الكويت

الخصاونة: الحكومة سترفع إلى الملك برنامج أولويات عملها في المجال الاقتصادي قريباً

ضبط حدث يقود 'جرافة' في عمان

ضبط حدث يقود 'جرافة' في عمان

الإثنين، 26-07-2021 05:50 م

تحذير حكومي بعد ارتفاع اصابات كورونا بالاردن

720211318442629169916



الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أهمية التزام المنشآت والأفراد بأوامر الدفاع المتعلقة بالإجراءات الوقائية من وباء كورونا وذلك بارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد وعدم الاكتظاظ داخل المنشآت.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن الجهات الرقابية المعنية بمتابعة التزام المنشآت والأفراد تقوم بحملات رقابية مكثفة لضمان الالتزام بتلك المتطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بمسافات التباعد وارتداء الكمامة والبروتوكولات الصحية والاشتراطات اللازمة لفتح القطاعات.

و أسندت عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت وفقا لأوامر الدفاع الى وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والسياحة والآثار والعمل والبيئة والتنمية الاجتماعية والإدارة المحلية و(البلديات وأمانة عمان) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الصفدي ينقل رسالة من الملك إلى السيسي

1 (3)

الحكومة تكشف سبب ارتفاع اصابات كورونا في الاردن

كورونا 2

فحوصات كورونا الإيجابية اعلى من 4%

كورونا 2

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

1-1379769

تدريب معلمين على إجراء فحص سريع للكشف عن فيروس كورونا خلال الأسبوع المقبل

الملك-يجري-اتصال

الملك يطمئن على صحة أمير الكويت

أخبار متعلقة
كورونا

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

7202119124533283042280

وزيرة الصناعة والتجارة تتفقد الحركة التجارية قبيل العيد

62021517474685139107

وزير الصناعة: تحفيز صادرات الصناعة تعزّز تنافسيتها في الأسواق الخارجية

main_image60eef152464e3

الصناعة والتجارة تحرر 46 مخالفة لأوامر الدفاع الجمعة

60eae7966ee36

أبو وشاح: السوق الأميركية تمثل منجم ذهب للصناعة الأردنية

720211222653670845818

الحكومة : تحرير 240 مخالفة لأوامر الدفاع منذ بداية تموز